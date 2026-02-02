Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter. L’incidente è avvenuto nel settore ospiti, ma fortunatamente le conseguenze sono state minime. Audero ha spiegato che si è trattato di un episodio spaventoso, ma per fortuna senza danni seri.

Il portiere Emil Audero, protagonista di un episodio allarmante durante la partita tra Cremonese e Inter, ha rilasciato un messaggio in cui racconta il momento in cui è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti. L’incidente è avvenuto all’inizio del secondo tempo della 23esima giornata di Serie A, quando la squadra nerazzurra stava conducendo il match con un vantaggio di 2-0. Il tifoso, identificato dalle forze dell’ordine, ha lanciato l’ordigno con l’intento di disturbare il gioco o esprimere la propria passione, ma ha causato un’imprevedibile reazione a catena. Il petardo è esploso tra le mani dell’uomo stesso, provocando la perdita di tre dita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portiere Audero: “Colpito da petardo, ma fortunatamente senza conseguenze serie

Approfondimenti su Cremonese Inter

Questa sera al Cremonese-Inter, Emil Audero si è improvvisamente accasciato a terra dopo essere stato colpito da un petardo lanciato dalla curva interista.

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Il portiere della Cremonese colpito da un petardo lanciato in campo dai tifosi dell’Inter; Cremonese-Inter, il portiere Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva; Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Il portiere Audero colpito da un petardo. Marotta: Gesto insulso e antiportivo.

Caso Audero, Marotta: «L'Inter provvederà a impedire l'ingresso dei responsabili a San Siro». Il portiere: «Mi auguro che non accada più»Il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è espresso nuovamente sull'incresciosa situazione avvenuta allo stadio Zini, dove il portiere della Cremonese Audero è stato ... ilmessaggero.it

Audero colpito da un petardo lanciato dai tifosi dell’Inter: cosa è successoFollia a Cremona dove il portiere Audero è stato colpito da un petardo: la ricostruzione di quanto accaduto, le indagini e cosa succederà adesso sul piano sportivo. panorama.it

“Adesso sto bene, però poteva andare molto peggio”: Emil Audero ha rassicurato i tifosi il giorno dopo Cremonese-Inter, sospesa per 3’ per il lancio di un petardo che ha colpito il portiere dei grigiorossi Instagram / U. S. Cremonese 1903 - facebook.com facebook

#Sorrentino si sbilancia su #Audero: “Sei un grandissimo portiere ma quello che hai fatto…” x.com