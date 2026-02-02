Porta a porta Novità per le tariffe

Questa sera a Chiusdino si tiene un incontro pubblico alle nove nella palestra di Montecapino. Il Comune ha avviato la nuova raccolta porta a porta e vuole spiegare ai cittadini come funzionerà. La presentazione servirà anche a chiarire eventuali dubbi sulle tariffe che cambieranno con il nuovo metodo.

Parte la nuova raccolta dei rifiuti in tutto il comune e nelle sue frazioni. E’ in programma un incontro pubblico il 12 febbraio alle 21, nella palestra comunale di Montecapino a Chiusdino, per illustrare alla cittadinanza il metodo di raccolta. Obiettivo è la separazione accurata e metodica dei rifiuti per aumentare la differenziata. Il nuovo servizio di raccolta porta a porta nei centri storici partirà lunedì 16 marzo, fino a tale data i rifiuti andranno depositati nei contenitori stradali presenti. Inizieranno le raccolte a domicilio dagli operatori di Sei Toscana. Le utenze servite dal porta a porta dovranno ritirare il kit gratuito che prevede: mastello blu per carta e cartone; mastello marrone e sacchi compostabili per rifiuto organico; sacco giallo per multimateriale (imballaggi in plastica, lattine, barattoli); mastello verde per vetro; mastello grigio e sacchi neri per la raccolta del rifiuto indifferenziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

