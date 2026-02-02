Ponteranica minacce all’ex sindaco Claudio Armati Lui sui social | Anche difendere gli alberi può essere pericoloso

Un messaggio minaccioso è arrivato all’ex sindaco di Ponteranica, Claudio Armati. Sui social, qualcuno ha scritto: “Attento Claudio che anche noi siamo Armati”. Una frase che sembra un avvertimento, che mette in discussione la sua sicurezza. Armati, che ha risposto parlando di “difendere gli alberi”, dice di sentirsi minacciato e di aver preso sul serio quella battuta. La vicenda crea tensione nel piccolo comune alle porte di Bergamo.

"Attento Claudio che anche noi siamo Armati". Un sinistro gioco di parole, una becero tentativo d'intimidazione indirizzato all'ex sindaco di Ponteranica, Claudio Armati. La scritta, vergata con vernice rossa, è comparsa nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio in via Unione. Un messaggio che Armati ha voluto rendere pubblico attraverso i propri profili social. "Un grazioso avvertimento – commenta –. Anche difendere gli alberi può essere pericoloso". L'episodio sarebbe collegato alla vicenda dell' abbattimento dei cinque carpini bianchi nel parco di via 8 Marzo, piantati nel 1995 e abbattuti nei giorni scorsi.

