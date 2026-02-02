Polpo Verde all’opera in via San Gervasio

Questa mattina in via San Gervasio, l’associazione Polpo Verde ha fatto il suo debutto. La prima iniziativa si è conclusa con un buon risultato: molte persone si sono unite per raccogliere rifiuti e contribuire a ripulire la zona. La partecipazione è stata superiore alle aspettative e l’atmosfera era positiva. Gli organizzatori sono soddisfatti e promettono di ripetere l’evento presto.

Buona la prima. Il debutto dell’associazione il Polpo Verde è stato un successo, in termini di presenze e di rifiuti raccolti. Una trentina di volontari ieri mattina si sono messi all’opera ai margini di via di San Gervasio, nel tratto che dalla Tosco Romagnola porta al ponte della ferrovia. "In soli 300 metri di strada abbiamo trovato di tutto – testimonia Rossella Sabatini, fondatrice e vicepresidente della neonata associazione pontederese – pneumatici, tantissime bombolette del gas da campeggio, un frigorifero, materassi ma anche teste di capre che mi hanno fatto anche impressione e poi tantissime bottiglie di vetro, tanti portafogli, tanti mazzi di chiave perfino una borsa da palestra del Napoli con tutto il materiale all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polpo Verde all’opera in via San Gervasio Approfondimenti su Polpo Verde Dal cielo di Pisa un messaggio verde: ecco ‘Pax’, l’opera gigante disegnata dai robot Dal cielo di Pisa, un’opera imponente e silenziosa si distingue per il suo messaggio verde. Piazza San Francesco, ecco il nuovo spazio verde riqualificato Piazza San Francesco nel quartiere Villaggio Trieste di Latina è stata riqualificata, con interventi di piantumazione, potature e taglio dell’erba. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Polpo Verde Argomenti discussi: Polpo Verde all’opera in via San Gervasio. Polpo Verde all’opera in via San GervasioBuona la prima. Il debutto dell’associazione il Polpo Verde è stato un successo, in termini di presenze e di rifiuti ... lanazione.it Il polpo verde, di nuovo in azione, per rendere il nostro territorio, sempre più pulito ed accogliente. Vi aspettiamo numerosi, c'è tanto da fare, per combattere l'incivilta' di troppe persone. - facebook.com facebook

