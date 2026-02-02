Polestar apre un Polestar Space a Udine

Polestar apre un nuovo punto vendita a Udine. Il brand di auto elettriche di alta gamma ha scelto la città friulana per rafforzare la presenza in Italia. Il nuovo spazio, gestito da Ferri Auto Spa, è pronto a mostrare ai clienti le sue vetture. La decisione arriva mentre il mercato delle auto elettriche cresce in tutta la regione.

Polestar, il brand di auto elettriche ad alte prestazioni, amplia la sua presenza in Italia con l’apertura del Polestar Space Udine, gestito da Ferri Auto Spa, per servire tutta la regione Friuli-Venezia Giulia. Dal 2 febbraio è operativo anche un Test Drive Hub Polestar, dove si potrà provare su strada la gamma elettrica della Casa svedese. I modelli Polestar nascono senza compromessi, combinando performance, design, tecnologia e sostenibilità. Il nome stesso racconta una storia: Polestar, significa “Stella polare”, simbolo di orientamento e guida. Polestar si pone, infatti, come punto di riferimento per chi cerca innovazione, prestazioni e responsabilità nel mondo delle auto elettriche.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Polestar 5 Performance GT si presenta come un’icona di stile e tecnologia, ora accessibile anche attraverso un’esperienza di test drive virtuale.

