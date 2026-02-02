Poiana colpita da fucilata segnalazione di una cittadina | il sindaco la consegna per le cure

Questa mattina a Nociglia una poiana è stata ferita da alcuni colpi di fucile. Una cittadina ha segnalato l’accaduto al sindaco, che ha subito disposto di consegnare l’animale alle cure veterinarie. È il secondo episodio di bracconaggio nella zona in poche settimane.

Ancora un episodio inaccettabile stavolta nella zona di Nociglia. Il fatto segnalato al Comune e il primo cittadino e alcuni amministratori hanno preso in carico l’animale e lo hanno trasportato presso il centro faunistico di Calimera. Ora è in via di ripresa Dai primi accertamenti veterinari e dalle radiografie è stato confermato che le ferite riportate sono riconducibili a colpi di un’arma da fuoco, un atto ancora una volta grave e inaccettabile. L’amministrazione di Nociglia e il sindaco Vadrucci hanno inteso ringraziare pubblicamente la cittadina che ha segnalato il fatto per il suo senso civico dimostrato e che ha consentito un intervento tempestivo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Nociglia Poiana

