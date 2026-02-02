Plebiscito espugna Milano e la supera in classifica | padovani secondi

Sabato 31 gennaio, il CS Plebiscito Padova ha affrontato la Canottieri Milano in trasferta, nella settima giornata del campionato di Serie B. I padovani sono riusciti a vincere la partita e, con questa vittoria, hanno superato i milanesi in classifica, piazzandosi al secondo posto. La sfida si è giocata in modo combattuto, ma alla fine la squadra di Padova ha conquistato i tre punti.

Sabato 31 gennaio il CS Plebiscito Padova è sceso in vasca a Milano contro la Canottieri per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B. Grande prova di carattere per i ragazzi di mister Marinelli, che al termine di una gara intensa e combattuta conquistano un successo prezioso in campo avverso. Una vittoria fondamentale sia per la classifica sia per il morale, dopo due pareggi consecutivi. Con questa vittoria la squadra padovana supera Milano e si piazza secondo a due sole lunghezze da Brescia, attesa proprio a Padova nel prossimo turno. E il prossimo impegno in programma sabato 7 febbraio, tra le mura amiche, prevede proprio lo scontro diretto con Brescia WP alle ore 18:00 alla piscina del Centro Sportivo Plebiscito.

