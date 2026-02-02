PlayStation Sony è pronta a lanciare un nuovo programma di ricompense?

Sony si prepara a cambiare le regole del suo programma di ricompense su PlayStation. Negli ultimi giorni circolano voci e indizi che fanno pensare a novità in arrivo per gli utenti, con potenziali miglioramenti e modifiche alle modalità di premi e ricompense. La compagnia non ha ancora confermato nulla, ma l’attenzione si concentra sulla possibilità di un nuovo sistema più interessante per i giocatori.

Negli ultimi giorni sono emersi nuovi indizi che suggeriscono possibili cambiamenti in arrivo per l’ecosistema PlayStation. Difatti sul PlayStation Store di diverse regioni è comparsa un’applicazione denominata Wallet Credits, pubblicata direttamente da Sony Interactive Entertainment. Il titolo è elencato tra i prodotti “annunciati”, con data di uscita da definire, e può già essere aggiunto alla wishlist, pur senza alcuna informazione descrittiva. La presenza dell’editore ufficiale rende plausibile che si tratti di un’iniziativa interna di Sony, potenzialmente legata a nuove funzionalità o servizi per gli utenti PS4 e PS5. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation, Sony è pronta a lanciare un nuovo programma di ricompense? Approfondimenti su PlayStation Sony Sony sta per lanciare una PlayStation Portal OLED, secondo un noto leaker Sony si prepara a lanciare una nuova versione di PlayStation Portal. Sony presenta il nuovo monitor PlayStation da 27 pollici con ricarica DualSense integrata Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su PlayStation Sony Argomenti discussi: Sony pronta a lanciare sul mercato una PlayStation Portal OLED, secondo nuovi rumor; Sony pronta a lanciare una PlayStation Portal OLED?; PlayStation Portal OLED in sviluppo? Sony sarebbe pronta a lanciare una nuova versione; Leak PlayStation Plus di febbraio 2026, punta sul ring. Sony pronta a lanciare sul mercato una PlayStation Portal OLED, secondo nuovi rumorIn vista del terzo anniversario di PlayStation Portal, in programma per gli inizi di novembre, Sony starebbe valutando un refresh hardware del dispositivo, forte di risultati commerciali che avrebbero ... it.ign.com PlayStation Portal OLED in arrivo? Il rumor che accende il futuro del cloud gaming secondo SonyUna nuova indiscrezione sta facendo rumore nella community PlayStation: Sony sarebbe al lavoro su una versione OLED di PlayStation Portal. vgmag.it Sony sta per rimuovere definitivamente i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2026, riscattali subito prima che sia troppo tardi https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-giochi-gennaio-rimossi-riscattali-subito-856900.htmlutm_medium=Social& facebook

