Pistola in pugno minaccia di morte la madre e la sorella | arrestato

Un uomo di 50 anni di Brescia è stato arrestato dopo aver minacciato con una pistola la madre e la sorella. Gli agenti del Commissariato Carmine sono intervenuti e lo hanno fermato, trovandolo in stato di agitazione. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, aveva già violato le norme contro i maltrattamenti in famiglia e ha opposto resistenza ai poliziotti, ferendoli anche durante l’arresto. Ora si trova in carcere in attesa di essere ascoltato dalla procura.

Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato Carmine hanno arrestato un bresciano di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: è già stato trasferito in carcere a disposizione della Procura. L'intervento è scattato a seguito dell'ennesima segnalazione di un episodio di violenza domestica: il 50enne, armato di pistola, l'aveva puntata verso la madre e la sorella dopo averle insultate, aggredite e malmenate, afferrandole anche per il collo. In evidente stato di ubriachezza, riferiscono gli agenti, l'uomo ha poi lasciato l'appartamento di famiglia ancora con la pistola in pugno: la Polizia, intervenuta in forze, lo ha intercettato poco lontano dal condominio dove si era scatenata la lite.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A Roma, un episodio di minaccia ha coinvolto una donna durante un pranzo di Capodanno.

