Pisacane continua a trasformare il Cagliari

Il Cagliari cambia ancora allenatore. Dopo aver deciso di esonerare Davide Nicola, la società ha scelto di affidare la guida tecnica a un nome nuovo. Il presidente Tommaso Giulini ha spiegato che è arrivato il momento di ripartire, lasciando dietro le spalle le recenti difficoltà. La squadra si prepara a una svolta, con l’obiettivo di risalire la classifica e ritrovare fiducia. La decisione ha sorpreso molti, ma ora l’attenzione è tutta sulla prossima partita e sulla nuova gestione.

In estate il presidente Giulini ha scommesso sull'allenatore che aveva into la Coppa Italia Primavera. Una scommessa per ora vinta Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, lo aveva detto già al momento dell'annuncio, sorprendendo un po' tutti per la decisione di rinunciare a Davide Nicola: "Per noi è arrivato il momento di Pisacane, ci sono i momenti nella vita e questo era il suo. Non potevamo perderlo. Ha tanta fame, dovevamo dargli spazio". La vittoria della Coppa Italia Primavera aveva messo l'ex difensore nel mirino di tante squadre in giro per l'Italia, anche se per gli allenatori vale lo stesso discorso dei calciatori: non sempre il salto dalle giovanili alla prima squadra è semplice.

