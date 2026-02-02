Pineto sorprende Brescia all’inizio, portandosi avanti nel punteggio. La squadra di casa lotta con grinta per quasi tre ore, ma alla fine cede al tie-break. È stata una partita intensa, con scambi veloci e punti combattuti su ogni palla. Brescia mette in mostra carattere e freddezza nel set decisivo, conquistando la vittoria per 3-2. La sfida si è giocata davanti a un pubblico caldo, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo punto.

L’ABBA Pineto ha perso la sua prima partita in casa stagionale, cedendo 3-2 al Brescia nella 17ª giornata della Serie A2 Credem Banca, dopo un’emozionante sfida che ha visto i biancoazzurri superare il limite dei 150 minuti di gioco. La gara, disputata al Pala Santa Maria di Pineto, si è conclusa con un tie-break deciso dai lombardi, che hanno portato a casa il punto fondamentale per la corsa ai Play-Off. L’andamento del match è stato segnato da un’alternanza di emozioni: i padroni di casa hanno dominato il primo set con un’efficacia al servizio e in attacco che ha permesso loro di chiudere con il 25-17, grazie a un’ottima fase iniziale caratterizzata da ace di Karli Allik e Matheus Krauchuk, che hanno messo subito in difficoltà la ricezione bresciana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pineto sorprende Brescia in avvio, ma cede al tie-break dopo una battaglia da 150 minuti di intensità.

Approfondimenti su Pineto Brescia

