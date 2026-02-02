Piazza Italia in amministrazione giudiziaria margini di guadagno sulla produzione del 300%

La procura ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Piazza Italia. Secondo le indagini, ci sarebbero state irregolarità nella gestione della produzione e sospetti di sfruttamento della manodopera cinese in aziende collegate. La decisione arriva dopo accertamenti su come il marchio gestisse la filiera e i margini di profitto, che si attesterebbero intorno al 300%. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre gli investigatori continuano le verifiche.

Disposta l'amministrazione giudiziaria per il marchio di abbigliamento Piazza Italia. Il provvedimento riguarda presunte irregolarità nella gestione della filiera produttiva e, in particolare, l'accusa di aver agevolato lo sfruttamento di manodopera cinese impiegata in aziende terze. Cos'è l'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione giudiziaria è una misura preventiva che consiste nella nomina di uno o più amministratori giudiziari incaricati di affiancare o sostituire temporaneamente il management dell'azienda, con il compito di correggere pratiche ritenute irregolari lungo la filiera produttiva.

