Pianeta ortofrutta | produzione in forte crescita per Apofruit

Apofruit Italia sta vivendo una fase di forte crescita. La cooperativa, che festeggia i 65 anni, ha visto aumentare la produzione di frutta e verdura. I produttori associati hanno ampliato i loro raccolti, puntando su nuove varietà e tecniche più moderne. La domanda sul mercato cresce, e l’azienda si prepara a soddisfare questa richiesta sempre maggiore. I risultati sono evidenti e mostrano come il settore ortofrutticolo stia attraversando un momento positivo.

UNA FASE di grande crescita proprio in occasione del traguardo dei 65 anni dalla sua fondazionesta sta caratterizzando Apofruit Italia, cooperativa di produttori ortofrutticoli con oltre 2.600 soci in tutta Italia. Nel corso del 2025, infatti, è stato registrato rispetto al 2024 un incremento del 20% del personale impiegato nei dieci stabilimenti distribuiti lungo tutta la Penisola, dal Nord al Sud del Paese. Oggi, quindi, sono circa 2.000 le persone impiegate nei centri di lavorazione Apofruit. "Questo è un risultato – commenta Ernesto Fornari, direttore generale del Gruppo Apofruit – che arriva come naturale conseguenza di un percorso intrapreso ormai da diversi anni e che ha visto sempre la nostra cooperativa investire nelle persone e nei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pianeta ortofrutta: produzione in forte crescita per Apofruit Approfondimenti su Pianeta Ortofrutta Trump riscrive l’economia a Davos, crescita mai vista e Stati Uniti motore del pianeta: è proprio così? Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos, affrontando temi economici e geopolitici. Russia, Putin elogia la crescita della produzione militare Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pianeta Ortofrutta Argomenti discussi: Pianeta ortofrutta: produzione in forte crescita per Apofruit. Pianeta ortofrutta: produzione in forte crescita per ApofruitUNA FASE di grande crescita proprio in occasione del traguardo dei 65 anni dalla sua fondazionesta sta caratterizzando Apofruit ... quotidiano.net Ortofrutta da urlo: l'export vale 10,6 MiliardiOrtofrutta d’oro per l’agroalimentare nazionale. Anche se non tutto l’oro che possiamo raccogliere luccica come dovrebbe. Dopo la settimana dedicata ai dibattiti e, soprattutto, agli incontri ... avvenire.it Oggi il nostro viaggio nel blu arriva alla sua ultima tappa… Dopo aver creato il nostro Pianeta Giallo, luminoso e pieno di energia, abbiamo deciso di proseguire il viaggio costruendo un nuovo mondo da esplorare insieme. Oggi è nato il nostro Pianeta Blu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.