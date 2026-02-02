Petardo su Audero attesa per la punizione alla Curva nerazzurra | ecco cosa filtra

Durante Cremonese-Inter, un petardo è stato lanciato su Audero. La Lega sta valutando ora la punizione per la Curva nerazzurra, mentre si attende la decisione ufficiale prevista per mercoledì.

Inter News 24 Petardo su Audero, mercoledì dovrebbe arrivare la decisione sulla Curva nerazzurro a seguito di quanto accaduto durante Cremonese-Inter. Il brutto episodio avvenuto allo stadio Zini, con il lancio di un petardo che ha causato il ferimento di un tifoso, sta per produrre le prime pesanti conseguenze disciplinari. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, gli organi preposti sono al lavoro per definire la sanzione che colpirà la tifoseria nerazzurra. La decisione ufficiale è attesa per mercoledì, ma le prime indiscrezioni parlano di una linea d’interdetto molto severa per la squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra.

Al 49’ del match tra Cremonese e Inter, allo stadio “Zini” di Cremona, un petardo lanciato dalla curva ha colpito il portiere Audero.

Calcio, chi è il tifoso dell'Inter che lancia un petardo ad Audero, e perde alcune ditaIl responsabile dell'accaduto contro la Cremonese sarebbe un cane sciolto: ferito, è stato aggredito dagli altri tifosi. Una volta dimesso si procederà all'arresto ... rainews.it

Petardo vicino ad Audero, ore drammatiche a Cremona: arresto in arrivo e stangata per la curva InterUn gesto folle, conseguenze pesantissime e un clima di shock che va ben oltre i novanta minuti. Quanto accaduto durante Cremonese-Inter rischia di lasciare strascichi profondi sul piano disciplinare e ... ilovepalermocalcio.com

HA PERSO 3 DITA IL TIFOSO DELL'INTER CHE HA LANCIATO IL PETARDO VERSO AUDERO HA PERSO 3 DITA Un pomeriggio folle e vergognoso che ha macchiato il match tra Cremonese e Inter. Audero ha rischiato tantissimo dopo il lancio di facebook

Il soggetto che ha lanciato il petardo verso Audero è in fase di identificazione e sarà arrestato: ma non è il soggetto che ha perso tre dita. Lo spiega @radiocrcitalia il pres. ONMS Improta che ha aggiunto che sono coinvolti più soggetti. Non era un isolato. NON x.com