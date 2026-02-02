Petardo l’annuncio di Marotta | I responsabili non entreranno più a San Siro

Beppe Marotta assicura che i responsabili dell’episodio al Zini non entreranno più a San Siro. Dopo il lancio di un petardo verso Emil Audero, il presidente dell’Inter ha annunciato che ci saranno controlli più severi e un giro di vite per evitare che simili incidenti si ripetano. La società vuole mettere fine a questi comportamenti e garantire la sicurezza di tifosi e giocatori.

Dopo il grave episodio avvenuto allo stadio Zini, con il lancio di un petardo verso Emil Audero, è intervenuto direttamente il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni dell'ANSA. Il numero uno nerazzurro ha assicurato la massima collaborazione con le autorità: "Siamo in contatto costante con gli organi competenti per fare piena luce su quanto accaduto a Cremona. Una volta individuati tutti i responsabili, l'Inter applicherà senza esitazioni la clausola di gradimento, vietando loro l'accesso a San Siro. Inoltre il club agirà nelle sedi opportune, procedendo anche sul piano giudiziario".

