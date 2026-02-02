Petardo in campo durante Cremonese-Inter | individuato il responsabile

Durante la partita tra Cremonese e Inter allo Zini, un petardo è stato lanciato in campo da un tifoso. L’episodio si è verificato domenica 1 febbraio, poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo responsabile è stato individuato dalle autorità e si tratta di un supporter presente nello stadio. Il petardo ha esploso a pochi metri da Emil Audero, colpendo il portiere grigiorosso a una gamba. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i presenti

È stato identificato l'uomo che, nel corso di Cremonese-Inter disputata domenica 1° febbraio, ha lanciato un petardo sul terreno di gioco, facendolo esplodere a pochi metri dal portiere grigiorosso Emil Audero, colpito a una gamba. L'episodio si è verificato all'inizio della ripresa. Nonostante lo spavento e il dolore, l'estremo difensore ha potuto continuare la partita, poi terminata con la vittoria per 2-0 dei nerazzurri. L'accaduto, tuttavia, ha sollevato forti polemiche e immediate reazioni.

Approfondimenti su Cremonese Inter

Ultime notizie su Cremonese Inter

