Petardo Cremonese Inter i commenti di Sabatini e Zazzaroni sulla vicenda

Questa mattina, dopo l’esplosione di un petardo durante la partita tra Cremonese e Inter, sono arrivati i commenti di Sabatini e Zazzaroni. Entrambi hanno commentato l’accaduto, sottolineando la gravità dell’episodio e chiedendo misure più severe. La società e le autorità sono già al lavoro per chiarire cosa sia successo e prevenire future situazioni simili. La partita si è interrotta per alcuni minuti, mentre si cercavano i responsabili.

Il mondo del calcio italiano torna a interrogarsi su uno dei temi più divisivi del regolamento sportivo: la responsabilità oggettiva delle società. Durante l'ultima puntata del Podcast Numer1 (fonte del dibattito), tre volti noti del giornalismo e della comunicazione come Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno dato vita a un confronto serrato partendo dall'episodio che ha coinvolto Emil Audero, il portiere di riserva dei nerazzurri dotato di grande esperienza e affidabilità, bersagliato dal lancio di un petardo.

