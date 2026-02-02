Petardo Audero la questione arriva in Viminale! Interviene il Ministro Piantedosi | pugno durissimo!

La vicenda del petardo esploso allo stadio Zini di Cremona ha fatto il giro delle cronache. Il boato ha colpito il portiere Emil Audero, che è stato stordito. Ora il caso è arrivato al Ministero dell’Interno, dove il ministro Piantedosi promette misure dure. La polizia sta già indagando e si aspetta un giro di vite contro chi ha lanciato il petardo. La situazione si fa calda e potrebbe portare a sanzioni più severe.

Argomenti discussi: Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva; Perché l'Inter non è stata punita col 3-0 a tavolino per il petardo esploso a un metro da Audero; Petardo contro Audero in Cremonese-Inter: cosa rischiano i nerazzurri e cosa dice il regolamento; Gds – Petardo su Audero, un elemento salva l'Inter. Club impressionato, tanto che…. Petardo colpisce Audero, identificato tifoso: ha perso tre dita ed è stato picchiato, sarà arrestatoIl petardo lanciato dal settore ospiti dell'Inter e ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese lascia strascichi che potrebbero avere conseguenze serie per il club nerazzurro. Il tifoso interista che ha lanciato un petardo sfiorando il portiere della Cremonese Emil Audero ieri durante il match contro i nerazzurri è stato individuato: si trova in ospedale, perché ha perso due-tre dita pasticciando con un altro petardo che gli è esploso in

