Il ministro Piantedosi ha annunciato che prenderà misure dure dopo il petardo lanciato durante la partita tra Cremonese e Inter. L’episodio ha colpito l’estremo difensore dei grigiorossi, Audero, e ora si aspetta una risposta decisa da parte delle autorità. Il Viminale sta valutando come intervenire per evitare che si ripetano incidenti simili.

Il grave episodio avvenuto durante la sfida tra Cremonese e Inter, con il lancio di un petardo che ha colpito l'estremo difensore dei grigiorossi, è ora oggetto di una valutazione istituzionale prioritaria. È stata presa la decisione straordinaria di anticipare a oggi la riunione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, solitamente in agenda il martedì. Un segnale inequivocabile della gravità attribuita ai fatti: la giustizia ordinaria e amministrativa sembra voler "superare" i tempi della giustizia sportiva, anticipando le decisioni del Giudice Sportivo che, mercoledì, avrebbe verosimilmente comminato una pesantissima ammenda al club.

© Ilnapolista.it - Petardo Audero, la questione arriva in Viminale. Il ministro Piantedosi minaccia il pugno durissimo

La vicenda del petardo esploso allo stadio Zini di Cremona ha fatto il giro delle cronache.

Il ministro Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il suo omologo egiziano, un incontro che si inserisce in una serie di visite e incontri tra Italia ed Egitto negli ultimi anni.

