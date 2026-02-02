Petardo ad Audero Afeltra chiarisce | Niente sconfitta né penalizzazione

Durante la partita tra Cremonese e Inter, Emil Audero è stato coinvolto in un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze serie. Tuttavia, Afeltra ha chiarito che l’Inter non rischia né una sconfitta a tavolino né una penalizzazione. La questione resta aperta, ma per ora niente di ufficiale per i nerazzurri.

L’ Inter non rischia né la sconfitta a tavolino né una penalizzazione in classifica per quanto accaduto durante Cremonese-Inter, nonostante la gravità del gesto che ha coinvolto Emil Audero. A chiarire il quadro regolamentare è Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, intervenuto su Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, mentre si attende il verdetto del Giudice Sportivo. Audero e il criterio decisivo del regolamento. Secondo Afeltra, l’elemento chiave è uno solo: Audero ha potuto continuare a giocare. « Il petardo non ha colpito l’atleta, anche se ha creato un immediato danno. Il fatto che l’atleta sia riuscito a proseguire e a concludere la partita esclude l’applicazione della sanzione massima », ha spiegato il legale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Un petardo è esploso vicino ad Audero durante la partita tra Cremonese e Inter allo Zini.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, uno dei momenti più brutti è stato lanciato un petardo in campo dal settore nerazzurro.

