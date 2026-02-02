Petardi bombe carta e poliziotti feriti al corteo contro lo sgombero di Askatasuna

Torino si risveglia sotto una pioggia di petardi e bombe carta. Durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, diversi manifestanti hanno lanciato ordigni verso le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche. Alcuni agenti sono rimasti feriti, e anche tra i dimostranti ci sono stati momenti di tensione. La polizia ha cercato di disperdere la folla, ma la situazione è rimasta molto tesa fino a tarda sera.

Torino, 2 febbraio 2026 – Torino torna a fare i conti con una serata di guerriglia urbana nel cuore della città. La manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto all’alba del 18 dicembre, è sfociata in scontri con le forze dell’ordine: petardi, bombe carta e oggetti contundenti contro i reparti mobili, risposta con lacrimogeni e idranti lungo corso Regina Margherita e nelle strade del quartiere Vanchiglia. Lo sgombero e la miccia che accende la piazza. L’intervento delle forze dell’ordine è arrivato dopo quasi trent’anni di occupazione dello stabile di corso Regina Margherita 47.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Durante la notte a Torino, si sono verificate tensioni durante un corteo promosso dagli attivisti di Askatasuna.

Scontri a corteo per Askatasuna, petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine(Adnkronos) - Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine e, in risposta, un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazio ... msn.com

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi(LaPresse) A Torino corteo nazionale in sostegno di Askatasuna, il centro sociale oggetto di uno sgombero. Dopo aver percorso Corso Regina Margherita per raggiungere la ... ilmattino.it

A Torino sabato diverse migliaia di persone hanno preso parte al corteo in modo pacifico in difesa del centro sociale. Verso la fine della manifestazione, un gruppo di persone con il volto coperto ha iniziato a lanciare petardi, fumogeni e bombe carta contro la facebook

La guerriglia urbana a #Torino dopo il corteo contro lo sgombero della sede del centro sociale #Askatasuna. Bombe carta e petardi dei manifestanti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. Feriti agenti e manifestanti x.com