Una rissa tra due uomini peruviani si è scatenata questa sera in un bar dell’Isolotto, lasciando clienti sotto choc. Due persone sono state coinvolte in un’aggressione furiosa, con calci e pugni, davanti agli occhi di tutti. Alcuni testimoni raccontano di aver sentito urla e di aver visto il sangue scorrere sul pavimento. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato uno dei due aggressori, mentre l’altro è riuscito a scappare. I clienti si sono allontanati spaventati, molti ancora sotto shock per quanto

Firenze, 2 febbraio 2026 – Un regolamento di conti tra peruviani finisce con una scazzottata in un bar all’ Isolotto. Domenica mattina, tra le 8 e le 8,30 i carabinieri della compagnia Oltrarno sono intervenuti alla Latteria da Pucci, in piazza dell’Isolotto, dove un cittadino peruviano di 29 anni si sarebbe rifugiato dopo un’accesa discussione degenerata in aggressione fisica con altri connazionali che nella concitazione, hanno procurato anche alcuni danneggiamenti al locale. A chiamare il 112 è stata la stessa vittima che poi è stata trasportata all’ospedale Torregalli per accertamenti e cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pestaggio dentro a un bar, “danni e paura: siamo sotto choc”

Approfondimenti su Firenze Isolotto

Nella frazione di Piazza di Pandola, Montoro, si è verificata un'esplosione sotto un edificio abitato da più di 20 famiglie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Firenze Isolotto

Argomenti discussi: Pestaggio dentro a un bar, danni e paura: siamo sotto choc; Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribili; Monteverde, ti ammazzo: uomo picchiato e minacciato per un parcheggio. Il racconto della vittima; La botta al viso e la spinta: così è scattato il pestaggio.

Pestaggio di minori a Cittiglio, arrestato un 46enneAvrebbe partecipato a una spedizione punitiva insieme al figlio Un 15enne colpito con una spranga: gravi ferite e 30 giorni di prognosi ... laprovinciadivarese.it

Coltelli a scuola e un padre arrestato per aver aiutato il figlio in un pestaggioTra le notizie di oggi diamo conto del ferimento di un ragazzo di una scuola superiore di Varese mentre armeggiava un coltello con un amico ma anche di un padre coinvolto nel pestaggio di un quindicen ... varesenews.it

Quarantotto ore prima del pestaggio ai danni del funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy e della rapina al rider Manzoor Ahmad, un altro uomo è stato aggredito in via Giolitti. Si tratta di una terza rapina, subita da Niels, un turista tedesco di 3 - facebook.com facebook

Aggressioni a sfondo sessuale e pestaggi ai danni dei detenuti x.com