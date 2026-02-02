Perturbazione in arrivo | pioggia e anche neve tra novarese e Vco

Questa settimana si preannuncia difficile per il tempo. Pioggia e neve arrivano tra il Novarese e il Vco, portando disagi e rallentamenti. Le perturbazioni atlantiche si sono inserite nel flusso atmosferico e continueranno a portare maltempo nei prossimi giorni.

"La nuova settimana sarà caratterizzata da un intenso flusso atlantico, entro il quale si inseriranno diverse perturbazioni - spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo -. Primo fronte in transito tra lunedì e martedì con precipitazioni diffuse, seguite da una fase di stanca mercoledì pur in un contesto mediamente uggioso. Brevi schiarite giovedì ma entro sera nuova perturbazione con ulteriori precipitazioni in risalita dal Cuneese-Torinese verso i restanti settori, fino al Vco e novarese entro la notte su venerdì. Seguirà probabilmente una pausa in vista forse di una terza perturbazione in arrivo per il prossimo weekend (evoluzione comunque che necessiterà di ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale).

