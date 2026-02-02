Perricard abbandona il campo dopo essersi colpito un occhio durante la gara

Giovanni Mpetshi Perricard si è ritirato al primo turno dell’ATP 250 di Montpellier. Durante la partita, si è colpito un occhio e ha deciso di abbandonare il campo. La tensione si è fatta sentire e il giocatore non è riuscito a continuare.

Giovanni Mpetshi Perricard ha dovuto ritirarsi durante il primo turno dell'Atp 250 di Montpellier, dopo essersi colpito un occhio in un momento di tensione della partita. L'incidente è avvenuto nel momento più delicato del match, con il francese in svantaggio sul 5-3 nel primo set e al 40-0 in favore del suo avversario, il connazionale Gea. Tentando una volée in risposta a un colpo di Gea, Perricard ha perso il controllo del colpo, sbagliando la traiettoria e colpendosi accidentalmente nell'occhio destro. Il dolore è stato immediato e visibile: il giocatore si è accasciato sul campo, con la mano premuta sull'occhio, e ha dovuto interrompere il gioco.

