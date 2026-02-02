Perisic resta al PSV messaggio ai tifosi Inter nel giorno del compleanno

Ivan Perisic continuerà a giocare con il PSV Eindhoven. L’Inter aveva sondato il terreno per riportarlo in Italia, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Il croato ha dato disponibilità immediata, ma la trattativa non si è concretizzata, e Perisic rimane in Olanda.

L' Inter ha sondato il terreno per il rientro del croato, che avrebbe dato disponibilità immediata. L'operazione però non si è chiusa e Ivan Perisic resta al PSV Eindhoven. Nel giorno del suo 37° compleanno, Perisic ha rotto il silenzio rispondendo a un messaggio di una pagina di tifosi nerazzurri, delusi per l'esito della trattativa e pronti a fargli gli auguri. La replica è breve ma carica di significato: « Grazie di cuore, vi auguro il meglio », accompagnata da tre emoticon a forma di trofeo. L'articolo proviene da ForzaInter.

