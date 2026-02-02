Questa mattina a Casargo, in provincia di Lecco, i tecnici hanno svolto un’esercitazione sulle valanghe in quota. Hanno testato l’uso dell’Artva, la sonda e la pala, strumenti fondamentali per le operazioni di salvataggio. L’obiettivo è migliorare la prontezza in caso di emergenza e garantire maggiore sicurezza agli escursionisti e agli abitanti della zona.

CASARGO (Lecco) L’ Artva per cogliere il segnale di eventuali sepolti sotto la neve, la sonda da affondare per localizzarli con precisione e determinare la profondità, la pala per scavare e liberarli. È stata un’esercitazione, ma la prossima volta potrebbe trattarsi di un intervento reale, per salvare escursionisti, sciatori e ciaspolatori travolti da una valanga, proprio come stava per succedere giovedì scorso sulle pendici del Grignone, da cui si è staccata una slavina che ha lambito la via Invernale, tra le più battute vie di risalita. L’altro giorno 28 tecnici volontari della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino lombardo hanno partecipato a una sessione di addestramento direttamente sul campo, all’Alpe di Paglio a Casargo: una sorta di refresh sulle procedure operative e le tecniche di ricerca e recupero di persone travolte da una valanga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pericolo valanghe in quota. Esercitazione dei tecnici

