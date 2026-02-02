Perfino Caprarica s’infuria con la sinistra su La 7? | Non si va a un corteo del genere Scarichi i violenti come fece Berlinguer

Antonio Caprarica si sfoga in tv, infuriato con la sinistra. L’ex giornalista critica duramente la gestione degli scontri a Torino e si dice shockato dalle giustificazioni di alcuni esponenti politici. “Non si può tollerare che si minimizzi o si scarichino i violenti come fece Berlinguer”, afferma, mostrando tutto il suo disappunto. La sua voce si fa sentire in un momento delicato, in cui le tensioni si sono accese anche tra i commentatori più moderati.

Gli scontri di Torino e le giustificazioni imbarazzanti di parte della sinistra mandano in fumo il tradizionale aplomb di Antonio Caprarica. Ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La 7 il giornalista, a lungo inviato nel Regno Unito, perde le staffe davanti alla esegesi degli scontri di Mirella Serri, anche lei in studio, che colpevolizza le forze dell'ordine. Askastasuna, è scontro su La 7 tra Caprarica e Serri. "Li conosciamo dagli anni '70, ci siamo passati. Dov'era il servizio d'ordine?", incalza la giornalista, grande esperta di fascismo e resistenza, che insiste con la tesi dei pochi violenti infiltrati.

