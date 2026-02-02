Perde il controllo dell' auto e finisce ribaltata nel condominio sotto-strada | miracolate due donne

Una macchina ha perso il controllo e si è capovolta nel sotto-strada di un condominio. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma per fortuna due donne sono uscite illese. La vettura è volata per alcuni metri prima di schiantarsi a terra, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in fretta per liberare chi era rimasto intrappolato, tagliando le lamiere dell’auto. Le due donne sono state portate in ospedale, ma non hanno riportato ferite gravi.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi nell'area di Via Fonti Coperte. Fondamentale il contributo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Cavour Un volo di diversi metri, poi lo schianto al suolo con l'auto capovolta e l'estrazione dall'abitacolo devastato solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno tagliato le lamiere per liberarle. Ma per fortuna le due donne presenti nell'utilitaria sono state trasportate al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia sotto choc ma praticamente illese. Da fonti ospedaliere si parla di traumi e ferite guaribili in una settimana.

