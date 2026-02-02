Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025 26

Le università italiane hanno aperto i bandi per i percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526. Sono disponibili iscrizioni per i percorsi da 60, 36 e 30 CFU. Alcune università hanno già pubblicato le nuove pagine con tutte le informazioni, pronti a ricevere le domande degli aspiranti insegnanti.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 202526 .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Percorsi Abilitanti Università Argomenti discussi: Percorsi abilitanti 60/36/30 CFU: pubblicato il decreto di attivazione per il 2025/26 [Decreto]; Bando Università Link, percorsi abilitanti da 60, 30, 36 CFU: scadenza prorogata al 30 gennaio 2026; Formazione insegnanti; Percorsi abilitanti 2026: bandi e atenei disponibili. Bando Università Link, percorsi abilitanti da 60, 30, 36 CFU: scadenza prorogata al 30 gennaio 2026Importante proroga dei termini per l’iscrizione ai Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU attivati dall’Università degli Studi Link per l’anno accademico 2025/2026. Con Decreto Rettorale n. 2827 del 1 ... orizzontescuola.it Percorsi abilitanti 2025/26: chi può iscriversi ai 36 CFUPercorsi abilitanti 60, 30, 36 CFU: è stata resa nota l'offerta formativa da parte delle Università per l'avvio del terzo ciclo relativo all'anno accademico 2025/26. Chi può partecipare. orizzontescuola.it Diventare insegnanti: aperte le candidature ai percorsi abilitanti dell’Università per Stranieri di Siena x.com ***PERCORSI ABILITANTI 60 – 30 – 36 CFU | UNIVERSITÀ PEGASO**** * > Si comunica che *a partire da lunedì ****2 febbraio 2026*** saranno pubblicati sul *sito istituzionale dell’Università Pegaso* i bandi relativi ai *percorsi abilitanti*** A.A. 2025/2026* facebook

