Percorsi abilitanti 30 36 60 CFU del 2025 26 | chi può partecipare tempi e costi LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università preparano il terzo ciclo dei percorsi abilitanti per il 202526. Sono ancora pochi i dettagli su chi potrà partecipare, quanto costeranno e quando si svolgeranno esattamente. Le istituzioni stanno mettendo a punto le modalità, ma per ora si sa che saranno percorsi da 30, 36 e 60 crediti formativi. Chi aspira a entrare in questa fase dovrà aspettare ancora qualche settimana per conoscere tutti i requisiti e le procedure.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università stanno predisponendo l'avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti per l'anno accademico 202526. previsti dal DPCM 4 agosto 2023. Ecco chi può partecipare e quando partiranno i percorsi. a) Percorso da 60 CFUCFA (Allegato 1 del DPCM).b) Percorso da 30 CFUCFA per candidati che hanno partecipato al concorso straordinario bis (Allegato 2).c) Percorso da 30 CFUCFA per docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque, nelle scuole statali o paritarie (Allegato 2).d) Percorso da 30 CFUCFA di completamento per docenti con tre anni di servizio vincitori di concorso neeoassunti (Allegato 4)e) Percorso da 36 CFUCFA di completamento per vincitori di concorso che avevano i 24 CFUCFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 o per ITP vincitori non abilitati (Allegato 5).

