Perché Vergara ha iniziato giocare solo adesso

Vergara ha deciso di iniziare a giocare solo ora. Fino a oggi, l’attrice ha evitato i ruoli di questo tipo, preferendo apparizioni più riservate. Ora, invece, si butta in una nuova sfida, anche se il suo personaggio nel film non ha nulla a che vedere con l’antagonista di Chigurh, che nel film dei Fratelli Coen del 2007 si diverte a mettere in gioco le vite degli altri con una semplice moneta.

Nel capolavoro dei Fratelli Coen del 2007 Non è un paese per vecchi, l'antagonista del film Anton Chigurh ha l'abitudine di "mettere in palio" le vite di chi potrebbe uccidere con un lancio della monetina. Se vincono, sopravvivono, se perdono, vengono uccisi. All'inizio lo fa con il gestore di una pompa di benzina, che ingenuamente chiede a Chigurh cosa ci sia come posta in questo lancio della moneta, e lui risponde: «Tutto quello che hai messo per tutta la tua vita fino a questo momento». Il gestore riesce ad azzeccare la scelta e sopravvive, solo e unicamente perché il caso ha voluto così. Concedetemi un parallelismo con Napoli-Chelsea di qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Antonio Vergara, protagonista nel match tra Napoli e Sassuolo, ha condiviso le sue impressioni dopo la partita.

