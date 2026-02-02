Perché Vergara ha iniziato a giocare solo adesso

Vergara ha deciso di iniziare a giocare solo ora. L’attrice ha spiegato che prima non si sentiva pronta, ma ora ha scelto di affrontare il mondo dello spettacolo con più determinazione. La sua decisione arriva in un momento in cui molti la seguono con interesse, curiosi di vederla all’opera in progetti nuovi.

Nel capolavoro dei Fratelli Coen del 2007 Non è un paese per vecchi, l'antagonista del film Anton Chigurh ha l'abitudine di "mettere in palio" le vite di chi potrebbe uccidere con un lancio della monetina. Se vincono, sopravvivono, se perdono, vengono uccisi. All'inizio lo fa con il gestore di una pompa di benzina, che ingenuamente chiede a Chigurh cosa ci sia come posta in questo lancio della moneta, e lui risponde: «Tutto quello che hai messo per tutta la tua vita fino a questo momento». Il gestore riesce ad azzeccare la scelta e sopravvive, solo e unicamente perché il caso ha voluto così. Concedetemi un parallelismo con Napoli-Chelsea di qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

