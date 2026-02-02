Perché l’Inter non è stata punita col 3-0 a tavolino per il petardo esploso a un metro da Audero

L’Inter non riceverà una sconfitta a tavolino dopo il petardo lanciato dagli spettatori della Cremonese durante la partita. La decisione è arrivata dopo che la giustizia sportiva ha valutato gli eventi e ha deciso di non applicare la sanzione più severa. I tifosi avevano lanciato il petardo a pochi metri da Audero, ma la squadra nerazzurra non è stata penalizzata con il 3-0 in più occasioni richiesto. La situazione resta al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

L'Inter non è stata punita con la sconfitta a tavolino dopo il caso del petardo lanciato dal settore ospiti in Cremonese-Inter. Cosa dice il regolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Inter Cremonese Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra Questa sera al Cremonese-Inter, Emil Audero si è improvvisamente accasciato a terra dopo essere stato colpito da un petardo lanciato dalla curva interista. Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo lanciato dal settore degli interisti A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Cremonese Argomenti discussi: L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se…; Petardo contro Audero, perché l'Inter non ha perso a tavolino con la Cremonese: cosa dice il regolamento; Champions, 2-0 dell'Inter a Dortmund ma fuori dalle prime 8; Cosa rischia l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero: non solo una multa pesante. Petardo contro Audero, perché l'Inter non ha perso a tavolino con la Cremonese: cosa dice il regolamentoBrutto episodio in Cremonese-Inter, i tifosi nerazzurri hanno lanciato un petardo contro Audero: la partita però è proseguita, niente sconfitta a tavolino per la squadra di Chivu. msn.com Inter-Juve e i nodi del calendario: i perché del mancato anticipo al venerdìIl derby d’Italia si giocherà il giorno di San Valentino: ma gli incastri degli eventi hanno portato ad evitare l’anticipo. calcioefinanza.it Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all’Inter, punizioni per la Curva Nord Un botto sordo. Poi dal fumo denso esce una sagoma vestita di giallo. A terra come colpita da un proiettile al poligono. Invece è stata centrata d - facebook.com facebook Bastoni in conferenza: "Non è stata la miglior Inter sul piano qualitativo. Eravamo preoccupati per la salute di Audero" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.