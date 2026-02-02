Perché l'indagine su Daniela Ruggi potrebbe trasformarsi in un'inchiesta per omicidio

Le indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi a Montefiorino potrebbero presto prendere una piega diversa. Gli inquirenti stanno valutando di cambiare il reato da scomparsa a omicidio volontario. La donna, scomparsa circa un mese fa, è stata trovata morta, e ora gli investigatori cercano di capire se si tratta di un omicidio. La svolta potrebbe cambiare completamente il corso delle indagini e le responsabilità di chi ha avuto contatti con lei prima della morte.

Potrebbe cambiare in omicidio volontario il titolo di reato del fascicolo d'indagine su quanto accaduto a Daniela Ruggi, scomparsa a Montefiorino nel 2024 e trovata morta circa un mese fa. Il cambiamento da sequestro di persona a omicidio sarebbe un atto dovuto.

