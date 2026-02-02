Perché Cristiano Ronaldo fa sciopero in Arabia nonostante uno stipendio da mezzo milione al giorno

Cristiano Ronaldo ha deciso di saltare l’ultima partita con l’Al Nassr. Nonostante il suo ingaggio di mezzo milione di euro al giorno, il portoghese ha scelto di non scendere in campo. La sua assenza si deve a una protesta contro le decisioni del fondo PIF, che gestisce il club. Ronaldo si unisce così a Benzema, che aveva già disertato le partite precedenti, in una presa di posizione contro le scelte della proprietà. La sua mossa sorprende molti, considerando il suo ruolo e il contratto milionario.

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all'Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

