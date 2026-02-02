Perché a Brescia ci sono 185mila case vuote ma la casa comunque non si trova
A Brescia, ci sono 185 mila case vuote, ma trovare una casa ancora è difficile. La città sembra divisa tra un patrimonio immobiliare immenso e le persone che continuano a cercare senza successo. Molti sogni di avere una casa propria restano irrealizzati, mentre nelle vie si vedono edifici vuoti da anni. La domanda resta alta e l’offerta sembra lontana dall’aver risolto il problema.
C'è qualcosa di lampante, una contraddizione in termini, un ossimoro quotidiano: l'ennesimo della società in cui viviamo. Servono più case, ma ci sono ancora tante case da riempire: c'è un'emergenza abitativa, troppe richieste per troppo pochi appartamenti, ma nello stesso momento gli alloggi vuoti (sfitti) sono sempre più numerosi e sempre più lo saranno, con l'invecchiamento della popolazione, lo svuotamento dei piccoli centri, la riduzione complessiva degli abitanti (è l'inverno demografico). La questione delle abitazioni è più attuale che mai: un dibattito aperto da due secoli, ad oggi irrisolto e in prospettiva irrisolvibile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondimenti su Brescia Casa
Ci sono state delle segnalazioni, ma Simone ancora non si trova
Si conclude senza esiti la giornata di ricerche di Simone Dal Bon, scomparso da Schio dal 27 dicembre e denunciato il 29 dicembre scorso.
Fa irruzione in una banca con un cutter per rapinarla, ma i soldi non ci sono: fuga a mani vuote
Nel primo pomeriggio di venerdì, un tentativo di rapina si è svolto presso la filiale Deutsche Bank di viale Battisti a Cesena.
Ultime notizie su Brescia Casa
Argomenti discussi: L'IA conquista la scuola, perché Brescia è un modello mondiale; Union Brescia, doccia gelata in casa; Arriva il marchio Mille Miglia: la Fondazione è a un passo dalla consegna del brand; Zambelli e la Voluntas Brescia: Amore e passione.
Perché a Brescia ci sono 185mila case vuote ma la casa comunque non si trovaIn Italia ci sono 8,5 milioni di abitazioni non occupate, più di una su quattro: è così anche a Brescia. Eppure la casa rimane un miraggio per molti, tra prezzi alle stelle e affitti stagionali: la ... bresciatoday.it
Gaza, la Palestina, e l’arte che sopravvive in una mostra a BresciaIl museo di Santa Giulia espone opere scampate ai bombardamenti o realizzate in Cisgiordania. Come atti d’amore per una terra che non trova pace ... repubblica.it
In occasione della recente Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, a Brescia sono stati ricordati, a 83 anni di distanza, i caduti della battaglia di Nikolajewka. Una commemorazione che rappresenta il simbolo della dolorosa ritirata di Rus - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.