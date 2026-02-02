Perché a Brescia ci sono 185mila case vuote ma la casa comunque non si trova

A Brescia, ci sono 185 mila case vuote, ma trovare una casa ancora è difficile. La città sembra divisa tra un patrimonio immobiliare immenso e le persone che continuano a cercare senza successo. Molti sogni di avere una casa propria restano irrealizzati, mentre nelle vie si vedono edifici vuoti da anni. La domanda resta alta e l’offerta sembra lontana dall’aver risolto il problema.

C'è qualcosa di lampante, una contraddizione in termini, un ossimoro quotidiano: l'ennesimo della società in cui viviamo. Servono più case, ma ci sono ancora tante case da riempire: c'è un'emergenza abitativa, troppe richieste per troppo pochi appartamenti, ma nello stesso momento gli alloggi vuoti (sfitti) sono sempre più numerosi e sempre più lo saranno, con l'invecchiamento della popolazione, lo svuotamento dei piccoli centri, la riduzione complessiva degli abitanti (è l'inverno demografico). La questione delle abitazioni è più attuale che mai: un dibattito aperto da due secoli, ad oggi irrisolto e in prospettiva irrisolvibile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Brescia Casa

Si conclude senza esiti la giornata di ricerche di Simone Dal Bon, scomparso da Schio dal 27 dicembre e denunciato il 29 dicembre scorso.

Nel primo pomeriggio di venerdì, un tentativo di rapina si è svolto presso la filiale Deutsche Bank di viale Battisti a Cesena.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Brescia Casa

Argomenti discussi: L'IA conquista la scuola, perché Brescia è un modello mondiale; Union Brescia, doccia gelata in casa; Arriva il marchio Mille Miglia: la Fondazione è a un passo dalla consegna del brand; Zambelli e la Voluntas Brescia: Amore e passione.

Perché a Brescia ci sono 185mila case vuote ma la casa comunque non si trovaIn Italia ci sono 8,5 milioni di abitazioni non occupate, più di una su quattro: è così anche a Brescia. Eppure la casa rimane un miraggio per molti, tra prezzi alle stelle e affitti stagionali: la ... bresciatoday.it

Gaza, la Palestina, e l’arte che sopravvive in una mostra a BresciaIl museo di Santa Giulia espone opere scampate ai bombardamenti o realizzate in Cisgiordania. Come atti d’amore per una terra che non trova pace ... repubblica.it

In occasione della recente Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, a Brescia sono stati ricordati, a 83 anni di distanza, i caduti della battaglia di Nikolajewka. Una commemorazione che rappresenta il simbolo della dolorosa ritirata di Rus - facebook.com facebook