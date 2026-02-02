Pellegatti | Mateta? Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan

Da pianetamilan.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlo Pellegatti commenta il mancato arrivo di Mateta al Milan. In queste ultime ore di calciomercato invernale, Pellegatti dice che sarebbe stato un giocatore utile per la squadra, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Pellegatti si rammarica perché vedeva in Mateta un rinforzo importante, anche se le trattative sono saltate all’ultimo minuto.

"Il trasferimento di Mateta è saltato. Doveva essere l'attaccante di riferimento del presente e del futuro". Il giornalista Carlo Pellegatti commenta così il mancato arrivo di Mateta in rossonero, saltato per problemi al ginocchio della punta: "Già ieri sera era trapelata la possibilità che potesse saltare il trasferimento. La visita oggi di un medico del Milan ha confermato che le condizioni del ginocchio non avrebbero permesso la chiusura della trattativa". LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani.>>> Pellegatti continua con la sua analisi pubblicata su 'Instagram': "Ci si fanno sempre le stesse domande: ma saperlo prima? Dopo 7 mesi un altro problema come quello di Boniface. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti mateta peccato era un giocatore che poteva servire al milan

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Mateta? Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan”

Approfondimenti su Pellegatti Mateta

Pellegatti suggerisce: “Milan, Mateta sarebbe perfetto”. L’indiscrezione su Gimenez

Pellegatti esulta dopo Milan-Lecce: “Saelemaekers, un giocatore straordinario”

Dopo la sfida tra Milan e Lecce, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione dei rossoneri, soffermandosi in particolare su Saelemaekers.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pellegatti Mateta

Pellegatti dubbio su Disasi e Mateta: Troppi punti interrogativi in queste due trattativeCarlo Pellegatti, suo sul profilo IG, ha parlato così di Jean-Philippe Mateta ed Axel Disasi: Oggi un medico del Milan andrà a Parigi, non so perché a Parigi, per ... milannews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.