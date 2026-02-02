Il giornalista Carlo Pellegatti commenta il mancato arrivo di Mateta al Milan. In queste ultime ore di calciomercato invernale, Pellegatti dice che sarebbe stato un giocatore utile per la squadra, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Pellegatti si rammarica perché vedeva in Mateta un rinforzo importante, anche se le trattative sono saltate all’ultimo minuto.

"Il trasferimento di Mateta è saltato. Doveva essere l'attaccante di riferimento del presente e del futuro". Il giornalista Carlo Pellegatti commenta così il mancato arrivo di Mateta in rossonero, saltato per problemi al ginocchio della punta: "Già ieri sera era trapelata la possibilità che potesse saltare il trasferimento. La visita oggi di un medico del Milan ha confermato che le condizioni del ginocchio non avrebbero permesso la chiusura della trattativa". LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani.>>> Pellegatti continua con la sua analisi pubblicata su 'Instagram': "Ci si fanno sempre le stesse domande: ma saperlo prima? Dopo 7 mesi un altro problema come quello di Boniface. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Mateta? Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan”

Dopo la sfida tra Milan e Lecce, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione dei rossoneri, soffermandosi in particolare su Saelemaekers.

