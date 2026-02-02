Pedopornografia | sequestrati cataloghi video con bimbi di 2 anni a 15 dollari

La polizia di Milano ha sequestrato cataloghi e video che mostrano bambini molto piccoli, alcuni di appena due anni, venduti a 15 dollari. Le indagini hanno portato alla luce un giro illegale di materiale pedopornografico proveniente dal Sudest asiatico. Gli inquirenti stanno ora cercando di identificare i responsabili e di smantellare l'intera rete.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Cataloghi con foto di minori dove scegliere secondo il proprio (illecito) gusto sessuale bambini del Sudest asiatico, di età compresa tra i 6 e i 14 anni - in un caso dell'età di 2 anni - al prezzo di 15 dollari. E' questo uno dei particolari più raccapriccianti dell'inchiesta della Polizia postale, in collaborazione con l'agenzia americana Homeland security investigations (Hsi) e l'Europol, che ha portato a due arresti e a quattro denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico da parte della Procura di Milano. A disposizione dei clienti italiani non solo materiale già confezionato, ma anche la possibilità di dialogare - su chat criptate - con i produttori e scegliere la propria vittima, l'età, come farla vestire o truccare.

