Pedopornografia scoperti cataloghi online di minori schiavizzati | video con bambini a 15 dollari

La polizia ha scoperto cataloghi online pieni di foto di minori del Sudest asiatico, alcuni anche di 2 anni, venduti a 15 dollari. Le indagini hanno portato alla luce un mercato nero che sfrutta bambini tra i 6 e i 14 anni, con video e immagini che circolano liberamente sulla rete. La scoperta ha suscitato grande sdegno e ora si cerca di bloccare questa piaga atroce.

Sono i dettagli raccapriccianti dell'inchiesta partita da Milano, che ha interessato anche la provincia di Latina dove risiede uno degli indagati Cataloghi con foto di minori, dove scegliere bambini del Sudest asiatico, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, ma in un caso perfino di 2 anni, a 15 dollari. E' uno dei particolari raccapriccianti che emerge dall'inchiesta della polizia postale di Milano, condotta in collaborazione con l'agenzia americana Homeland security investigations (Hsi) e l'Europol, che ha portato a stringere il cerchio su sei persone, due delle quali arrestate e quattro denunciate, per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

