Pedopornografia maxi inchiesta della Procura di Milano | Sul web cataloghi secondo i gusti dei clienti

La procura di Milano ha avviato una maxi inchiesta sulla pedopornografia online. Gli investigatori hanno scoperto che ci sono dei venditori che creano veri e propri cataloghi di bambini, con caratteristiche che i clienti possono scegliere in base ai propri gusti. La situazione è grave e i dettagli emergono dalle indagini in corso.

Sul web ci sono dei “ seller ” sulla pedopornografia, che offrono un “catalogo vero e proprio di bambini” con “caratteristiche” che vengono scelte e selezionate dai “clienti” in base al proprio “gusto”. Così gli agenti della polizia postale e del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online nella conferenza stampa in Procura a Milano sull’operazione che ha portato ai 2 arresti in flagranza e altri 4 indagati. Hanno preso la parola il direttore della polizia postale e delle comunicazioni, Ivano Gabrielli, la dirigente del Cosc Manuela De Giorgi, e la direttrice della II divisione del Cosc, Rosaria Romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Procura di Milano ha fatto scattare un’ampia operazione contro la pedopornografia online.

La polizia di Milano ha sequestrato cataloghi e video che mostrano bambini molto piccoli, alcuni di appena due anni, venduti a 15 dollari.

