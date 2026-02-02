Pd | Già chiesto no strumentalizzazioni

Questa mattina il Pd ha ribadito di non voler strumentalizzare la questione sulla sicurezza. Domani, alle Camere, si terrà un’informativa del Ministro Piantedosi, ma non ci saranno votazioni. La seduta sarà dedicata a chiarimenti, senza decisioni immediate, mentre il dibattito si concentra sulle prossime mosse del governo.

22.10 "Domani abbiamo in calendario alle Camere un'informativa sulla sicurezza del Ministro Piantedosi,non si vota. In quella sede ribadiremo la netta condanna verso l'aggressione degli agenti a Torino e la solidarietà alle forze dell'ordine, come tutti abbiamo già fatto immediatamente.Il PD ha già chiesto attraverso la sua segretaria Elly Schlein di non fare strumentalizzazione politica su questo tema". Così in una nota i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Francesco Boccia e Chiara Braga.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il ddl antisemitismo presentato da Delrio sarà oggetto di discussione al Senato, come annunciato dal Pd.

In seguito alle recenti modifiche al Ddl stupri depositate in Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno ha dichiarato all’Ansa che la rimodulazione delle pene è stata richiesta dal Partito Democratico.

Faenza, il PD contro i volantini di Azione Studentesca: «No a schedature e intimidazioni nelle scuole»Il Partito Democratico interviene con fermezza sui volantini distribuiti in questi giorni all’esterno di alcune scuole di Faenza, attribuiti ad Azione Studentesca. I materiali invitavano gli studenti ... ravennawebtv.it

Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo)I dem dicono di no in commissione al testo base sull'antisemitismo (inseguendo M5s e Avs). La fronda riformista sugli emendamenti (e le divisoni nell'opposizione) ... ilfoglio.it

