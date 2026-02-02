Pd in piazza a Roma | appello alla mobilitazione dopo l’assemblea nazionale

Il Partito Democratico torna in piazza a Roma il 7 marzo. Dopo l’assemblea nazionale, i leader del partito chiedono ai propri sostenitori di partecipare alla manifestazione per rafforzare la loro presenza politica. La convocazione mira a mostrare unità e determinazione, in un momento di cambiamento interno.

Il Partito Democratico ha convocato una manifestazione a Roma per il 7 marzo, con l'obiettivo di rilanciare la propria presenza politica dopo l'assemblea nazionale che ha segnato un punto di svolta nel percorso di rinnovamento interna. La segretaria del partito ha chiamato alla mobilitazione, sottolineando che il momento è arrivato per uscire dal silenzio e riconquistare il ruolo di protagonista nel dibattito pubblico. L'appello, lanciato in un contesto di crescente incertezza politica e di riduzione del consenso, punta a coinvolgere i cittadini, i militanti e le forze sociali che condividono gli obiettivi di giustizia sociale, riforme strutturali e ripresa del progetto repubblicano.

