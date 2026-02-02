Il segretario del Pd di Prato, Biagioni, annuncia che presto lascerà il suo incarico. Ha deciso di dimettersi per cercare di riaccendere il partito e affrontare le sfide future.

Segretario Biagioni, tra pochi giorni non sarà più segretario del Pd di Prato. Sogno svanito o decisione inevitabile figlia dei tempi? "Mi sono dimesso per rompere una discussione che si era chiusa dentro le correnti e che non parlava più al nostro popolo. Dopo il commissariamento del Comune serviva un segnale forte, netto. Un partito che vuole cambiare la società non può restare fermo e guardarsi l’ombelico. Alla vigilia del referendum costituzionale e delle amministrative avevamo il dovere di rimettere al centro la città e la nostra comunità politica. Come segretario avevo una responsabilità in più: fare un passo di lato, per quanto doloroso, era l’unico modo per rimettere in moto il Pd per riconquistare la città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pd, Biagioni pronto ai saluti : "Ho scelto di dimettermi per rimettere in moto il partito. Ci attendono sfide importanti"

Prato, l’assemblea dem: In autunno il congresso del Pd. Biagioni: Ho presentato le dimissioni, sono state respinte. I riformisti: Mai viste sul tavoloPrato, 29 luglio 2025 – Congresso del Pd pratese in autunno subito dopo il voto regionale toscano anche se il Nazareno vorrebbe che fosse tenuto all'inizio del 2026. Lo ha annunciato il segretario dem ... lanazione.it

Pd, c’è il gruppo Furfaro. Sapia a fianco di Biagioni: L’unità è imprescindibileL’ex assessore a sostegno del vertice dem: Marco ha fatto un atto non dovuto. E lancia il messaggio ai riformisti. Ora dobbiamo lavorare sui temi concreti . Posti in piedi in maggioranza Pd? lanazione.it

Concluso il percorso che in tre settimane ha coinvolto oltre mille persone. Biagioni: “Oggi giorno zero del nostro partito, rimettiamo al centro metodo e idee”. In settimana l'assemblea che eleggerà la nuova segretaria o il nuovo segretario - facebook.com facebook