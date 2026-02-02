Paura a Foggia incidente in monopattino in via D' Addedda

Paura a Foggia, in via D'Addedda, dove un giovane è stato investito mentre guidava il suo monopattino. L’incidente si è verificato vicino al supermercato Famila, e ora le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica. I passanti hanno assistito attoniti, mentre i soccorritori arrivavano sul posto per prestare le prime cure. Le condizioni del ragazzo non sono ancora chiare.

Momenti di grande apprensione a Foggia, dove poco fa un giovane sarebbe stato investito mentre percorreva via D'Addedda, nei pressi del Supermercato Famila. L'incidente ha causato rallentamenti al traffico e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto è da poco giunta una ambulanza del 118, allertata dagli automobilisti presenti. In arrivo anche le forze dell'ordine per regolare il traffico e chiarire l'esatta disamina dell'accaduto.

