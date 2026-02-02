Passione Rosato | il rosa che conquista

Il rosato conquista sempre più appassionati, affermandosi come una scelta apprezzata tra i vini. Negli ultimi anni, sempre più persone preferiscono il suo sapore fresco e leggero rispetto a bianco e rosso. Le vendite crescono e i produttori puntano su questa tipologia di vino per attirare nuovi consumatori. In molti locali e ristoranti, il rosato sta trovando spazio come protagonista sulle tavole degli italiani.

Il rosato ha iniziato da tempo a farsi largo tra i "fratelli maggiori" bianco e rosso, affermandosi sempre più nelle abitudini di chi ama il vino. Le sue origini sono ancora oggetto di dibattito: c'è chi lo fa risalire al 1943, con la nascita del celebre "Five Roses" della cantina Leone De Castris, e chi invece lo colloca nell'antica Francia, dove si cercava un "vin de soif", leggero e dissetante. Un'altra teoria lo lega addirittura ai Greci, che miscelavano uve bianche e nere per ottenere un vino dal colore unico. Curiosa è anche la leggenda gardesana che vede protagonista un prete furbo, il quale, per ottenere il vino destinato alle funzioni religiose, bucò un tino in cui riposava un vino rimasto troppo poco a contatto con le bucce, ottenendo così un vino né bianco né rosso, ma rosato.

