Partono i lavori a via Nomentana | l' ex sede municipale diventa casa per il Dopo di noi

Partono i lavori a via Nomentana, dove l’ex sede municipale si trasforma in una casa per persone con disabilità grave. Dopo quasi due anni dall’approvazione del progetto, i lavori sono finalmente partiti e l’immobile di via Nomentana 423 cambierà destinazione, diventando un luogo di accoglienza e supporto. La struttura, che prima ospitava uffici tecnici del Comune, ora sarà adattata per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di assistenza speciale, seguendo le norme della legge sul “Dopo di noi”. La realizzazione di questa casa rappresenta un passo concreto

Il 4 febbraio via al cantiere finanziato con 400mila euro di fondi Pnrr. Ospiterà 12 persone

