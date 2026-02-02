Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi e domani, gli appassionati di calcio avranno un sacco di partite da seguire in diretta. Su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset, sono in programma diverse gare di Serie A, Serie B, Champions, Europa League e altri campionati stranieri. La giornata si apre con le prime partite del campionato italiano e prosegue con gli incontri più attesi, offrendo agli spettatori un weekend ricco di emozioni sul piccolo schermo.

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Udinese-Roma, orario e diretta tv e streamingIl programma completo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A: si comincia con Lazio-Genoa, poi spazio a Fiorentina-Napoli. Chiude il Milan martedì ... Oggi in TV, stasera Udinese-Roma ma anche la Serie C: dove vedere le partiteOggi, lunedì 2 febbraio 2026, è l'ultimo giorno di calciomercato per quanto riguarda la Serie A, ma non soltanto. Le partite di #SerieA di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornata

