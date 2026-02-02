Parma un mercato senza strappi | Strefezza per accendere una squadra che fatica

Il mercato del Parma si è chiuso con il ritorno di Strefezza. Il brasiliano, in prestito dall’Olympiacos, arriva per dare una scossa alla squadra, che fatica in campionato. Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, i tifosi sperano che questa mossa possa riaccendere le speranze di una stagione più positiva.

Tenuti i big, il ritorno del brasiliano è l’unico vero sussulto di una sessione senza colpi di rottura. Serve qualità per non complicare una salvezza ancora tutta da conquistare Il mercato del Parma si è chiuso con il sussulto Strefezza. Il ritorno del brasiliano in Italia, in prestito dall’Olympiacos, ha portato una ventata di ottimismo nei tifosi del Parma il cui animo, dopo il 4-1 incassato dalla Juventus al Tardini, era veramente pesante. La leggerezza di Gabriel, mista ai suoi muscoli e a una discreta tecnica, potrebbe restituire un minimo di entusiasmo a una piazza esigente, abituata bene ma che - negli ultimi anni - ha imparato a familiarizzare con le difficoltà.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Luvumbo sta per lasciare il Cagliari per l’Arabia Saudita.

Nel contesto della vigilia della sfida tra Juventus e Lecce, il focus si è spostato sulla stabilità del mercato dei salentini.

