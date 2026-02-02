Parma-Juventus le pagelle | McKennie ancora super 7,5 Bocciato Cambiaso 5

Questa sera a Parma, la Juventus ha conquistato un punto importante, ma non senza qualche critica. McKennie ha ancora una volta dimostrato il suo valore, ricevendo un 7,5 come miglior valutazione, mentre Cambiaso è stato bocciato con un 5. Tra i padroni di casa, Pellegrino e Oristanio non sono riusciti a incidere come speravano. Spalletti può comunque sorridere: McKennie e Thuram sono stati tra i più brillanti in campo.

