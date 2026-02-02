Parma-Juventus le pagelle | McKennie ancora super 7,5 Bocciato Cambiaso 5
Questa sera a Parma, la Juventus ha conquistato un punto importante, ma non senza qualche critica. McKennie ha ancora una volta dimostrato il suo valore, ricevendo un 7,5 come miglior valutazione, mentre Cambiaso è stato bocciato con un 5. Tra i padroni di casa, Pellegrino e Oristanio non sono riusciti a incidere come speravano. Spalletti può comunque sorridere: McKennie e Thuram sono stati tra i più brillanti in campo.
Nei gialloblù di Cuesta deludono Pellegrino e Oristanio. Per Spalletti tante note positive: McKennie e Thuram brillano. Convince anche David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Parma-Juventus 1-4, le pagelle: Bremer (8) ne segna due, McKennie (7) c'è sempre, Cambiaso (5) autogol, David (7)
La Juventus batte 4-1 il Parma al Tardini e si tiene stretta la corsa allo scudetto.
PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini?
La Juventus vola sul campo del Parma e ottiene una vittoria netta con il punteggio di 4-1.
Parma-Juventus 1-4, pagelle: Bremer perfetto, McKennie fondamentale; Parma-Juventus 1-4, le pagelle della partita di Serie A; Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibile; Parma-Juventus 1-4, le pagelle bianconere: Bremer goleador, Cambiaso goffo.
Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer da centravanti (8), Spalletti a -1 dal NapoliIl poker per il -1. La Juventus esce vittoriosa dalla sfida contro il Parma al Tardini per 1-4. Un match giocato ottimamente con il primo tempo finito 0-2 grazie ai gol di Bremer e McKennie. ilmattino.it
Parma-Juventus 1-4, le pagelle: McKennie on fire, Bremer MVP. Kalulu fuga i dubbi su HolmRisultato finale: Parma-Juventus 1-4 PARMA (A cura di Tommaso Rocca) Corvi 5,5 - Miracoloso ad inizio partita su Conceicao, ma nemmeno i suoi interventi. tuttomercatoweb.com
Serie A, poker Juventus al Tardini contro il Parma: bianconeri a -2 dal Milan, la classifica aggiornata x.com
Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer decisivo con una doppietta - facebook.com facebook
