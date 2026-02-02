Paratie e lungolago di Como | la grande vergogna

Da anni il lungolago di Como resta un cantiere aperto e abbandonato. Durante le inaugurazioni si promette di sistemarlo, ma poi i lavori si fermano. Ora, cittadini e turisti si rassegnano a vedere la spiaggia e le paratie in uno stato di totale abbandono, una vera e propria vergogna per la città.

Sì, nemmeno molto tempo fa, durante una delle tante inaugurazioni di un cantiere mai concluso, qualcuno arrivò a definirlo il lungolago più bello del mondo. D'altronde nulla è più surreale della politica che parla di sé, del proprio operato. La realtà del lungolago di Como è ben diversa e sotto gli occhi di tutti. Tanto che, cittadini sensibili e non ancora rassegnati si ostinano a segnalare il proprio sconforto a questa redazione. L'ultimo paradosso del cantiere delle paratie, che solo pochi giorni fa è diventato maggiorenne, riguarda l'ormai ben nota questione dei parapetti, bloccati tra nuove proposte indecenti e vecchie disperate suggestioni.

